Patrice Talon : «Mon mandat ne sera pas celui des fausses promesses»

22 Déc 2016

Pour sa première depuis son arrivée au pouvoir en avril dernier, Patrice Talon, le Président de la République du Bénin vient d’honorer l’obligation constitutionnelle de discours sur l’Etat de la nation devant la représentation nationale ce jeudi 22 décembre 2016.

A ce propos, il a indiqué avoir hérité d’un pays dans un état critique marqué par la mauvaise gouvernance, un fort taux d’endettement, un taux élevé de pauvreté, un faible taux d’intégrité. Le Chef de l’Etat béninois dit être conscient de l’attente de ses compatriotes et de l’espoir nourri à travers l’alternance au pouvoir qui a occasionné son arrivée au pouvoir. Malgré le tableau noir de l’Etat de la nation, le Président Talon reste optimiste en l’avenir de son pays. Il a exprimé sa détermination et celle de son équipe à relever les défis. «Mon mandat ne sera pas celui des fausses promesses» a juré le Président Patrice Talon notamment en ce qui concerne les promesses contenues dans le Programme d’action du gouvernement dénommé « Bénin révélé » lancé il y a quelques jours.

L’homme d’affaires arrivé au pouvoir avec plus de 65% demande aux députés et à tout le peuple béninois de s’inscrire dans l’unité nationale. Il assure qu’ « aucune main ne sera de trop » face aux défis à relever. Pour y arrivera-t-il fait savoir, il est nécessaire d’agir avec méthode et rigueur. Il réaffirme que son mandat sera celui des réformes, de la relance de l’économie nationale et de restauration de l’image de marque du Bénin. Il a rappelé la quintessence des grands actes posés par son gouvernement avec l’annulation de concours jugés frauduleux, le réaménagement de la carte universitaire, lutte contre les faux diplômes. Le Président Talon assure que le diagnostic est fait, les remèdes identifiés et la machine mis en branle. Il souhaite un changement de mentalité, un éloignement de la mesquinerie qui empêche le décollage du pays.