Budget général de l’Etat exercice 2017: Ce que les Béninois peuvent en espérer

Par Marcel Zoumènou 21 Déc 2016 à 09:09 1262

Voté à l’unanimité, le budget général de l’Etat exercice 2017 demeure un mystère pour la majorité des béninois qui n’en sait pas grande chose. Au cours du café médias du vendredi 17 décembre dernier, Olivier Allochemè, journaliste économique et Christian Yènoussi, spécialiste du partenariat public-privé l’ont décrypté. Pour ces deux spécialistes, les ambitions et les options du gouvernement sont bonnes mais il y a encore beaucoup d’écueils à surmonter pour que ces prévisions soient atteintes.

Le projet de loi de finances pour la gestion 2017 s’équilibre en ressources et en charges à la somme de 2 010 586 millions de francs CFA contre 1 423 487 millions de francs CFA en 2016, soit une hausse de 587 099 millions de francs CFA, correspondant à une progression de 41,24%. Cette forte progression de 41,24% par rapport à 2016 résulte essentiellement d’une percée prodigieuse des dépenses en capital qui passeraient de 280,91 milliards en 2016 à 808,32 milliards en 2017 (soit en augmentation de près de 188%). Ce quasi triplement des dépenses d’investissement participe de la politique volontariste du Gouvernement de transformer radicalement la structure de l’économie béninoise afin de la rendre plus productive. Ipso facto, le niveau d’investissement public sera d’environ 15,2% du PIB en 2017 contre 6,3% en 2016. Ces chiffres montrent l’ambition du gouvernement à faire du Bénin un pays économiquement enviable. Seulement, ce ne serait pas aisé de mobiliser ces 2010 milliards dans un contexte national de morosité. Le gouvernement a annoncé compter sur le partenariat public-privé pour combler le vide. Mais Christian Yènoussi s’est montré très sceptique sur cette option du gouvernement. Pour lui, les conditions ne sont pas totalement réunies dans la mesure où rien n’est fait de façon spéciale pour rassurer et pour mieux impliquer les opérateurs économiques. Il ajoute qu’il a l’impression que beaucoup d’eux se sentent inquiets depuis l’avènement du nouveau régime. Et si les opérateurs économiques locaux ne sont pas mis en confiance, ce ne sont pas les étrangers qui le seront. « Lorsque vous contactez un opérateur économique étranger pour investir au Bénin, son premier réflexe c’est d’aller sur le net et de voir qui sont les opérateurs économiques sur place, dans quel secteur investissent-ils déjà. S’il constate que de la « cocaïne pure » a été retrouvée dans les conteneurs du président du patronat, ce n’est pas évident qu’il vienne encore investir dans le pays. Il verra ensuite votre régime fiscal, l’existence de l’énergie électrique en quantité, des tribunaux commerciaux », a-t-il affirmé avant d’inviter le gouvernement à revoir un peu sa manière de collaborer avec les opérateurs économiques.

Olivier Allotchemè, journaliste économique a présenté les grandes ossatures du budget. Pour lui, les réformes sont bonnes et c’est pourquoi, il ajoute que si ce budget est exécuté à 70%, ceci aura un impact économique important sur l’économie. Il annonce le retour de nouvelle taxes comme celles sur l’entretien des infrastructures routières auxquelles seront assujettis tous les véhicules à quatre roues à partir du 1er janvier 2017 , la suspension de l’exonération sur les matériels informatiques, l’augmentation du droit de passage au niveau des péages…Toutes ces mesures risquent de créer un tollé dans le pays si les populations ne sont pas assez sensibilisés sur ces mesures qui vont les faire dépenser plus . Mais au plan social, quelques mesures ont été adoptées pour les soulager. Les secteurs sociaux représentent 32,9% et sont tirés par environnement (10,5%), éducation (7,8%) et santé (3,0%). Comme projets sociaux, on peut citer, entre autres : (i) le Programme de protection des couches vulnérables (2,7 milliards) ; (ii) le Programme d’autonomisation économique des femmes et de Promotion du genre (1,7 milliards), et chose salutaire, la mise en place d’un compte spécial pour la promotion agricoler

MESURES FISCALES NOUVELLES

- Exonération de pénalités de retard de toutes les déclarations des exercices antérieurs souscrites spontanément en régularisation au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 en vue d’inciter les entreprises à sortir de l’informel.