Bénin : la ministre Mathys justifie les rétropédalages du gouvernement

Il n’y a aucun mal à prendre une décision et revenir là-dessus quelques temps après. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre la ministre du travail, de la fonction publique et des affaires sociales, Adidjatou Mathys.

Présente à la cérémonie d’ouverture du 6ème congrès ordinaire de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (Csa-Bénin), ouvert ce lundi 19 décembre 2016 au palais des congrès à Cotonou, la ministre du travail est revenue sur les « rétropédalages » effectués par le gouvernement du Président Talon et a laissé entendre que c’est dans l’ordre normal des choses.

« On dit de plus en plus que c’est un gouvernement de rétropédalage, mais il n’y a de sot que celui qui ne sait pas se corriger », a en effet déclaré M. Mathys. L’autorité ministérielle va plus en loin en indiquant que le gouvernement récidivera si cela s’avérait nécessaire. « Chaque fois que le gouvernement va constater que des décisions qui sont prises sont mauvaises pour les populations et les travailleurs, il pourra toujours corriger sa position », a confié la ministre Mathys.