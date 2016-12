Lancement du PAG : Finie la « Rupture », place au « Nouveau départ »

Par Léonce Gamaï 19 Déc 2016 à 01:53 3655

(Le récit du partage du rêve de Patrice Talon) A travers une cérémonie très solennelle, à l’allure d’un grand oral, le président Patrice Talon et ses ministres ont officiellement présenté et lancé ce vendredi 16 décembre au palais de la présidence, le programme d’action du gouvernement (2016-2021), dénommé le « Bénin révélé ».

16h

Comme indiqué sur le programme officiel de la cérémonie, le directeur du protocole d’Etat annonce l’imminence de l’entrée en salle du chef de l’Etat. Moins de deux minutes plus tard, le président Patrice Talon apparait. L’instant est solennel dans cette salle du peuple du Palais de la présidence.La cérémonie de lancement officiel du Programme d’action du gouvernement (Pag) a tout d’un show médiatique et institutionnel. Le gouvernement de la Rupture est sorti un brin du couloir de la sobriété, prônée depuis son avènement le 06 avril 2016. « M. le président, je peux dire que je suis un habitué de cette salle, mais je ne la reconnais pas », avouera le ministre d’Etat, secrétaire général à la présidence, Pascal Koupaki. Le décor de la salle est spécial : tapis rouge, écran géant de projection aux deux extrémités, un podium avec des sièges pour les ministres-panélistes, un prompteur etc. C’est le premier grand rendez-vous de Patrice Talon avec les corps constitués : société civile, représentants de cultes, dignitaires religieux et tête couronnées, responsables de partis politiques, dirigeants des universités, préfets, officiers supérieurs et haut commandement militaire, anciens présidents de la république, chefs de mission diplomatique et organisations internationales, ministres, députés, présidents des institutions de la république. C’est aussi le premier exercice de théâtralisation et de mise en vedette pour le gouvernement et son chef.

La marque du Chef

Tantôt pédagogue, tantôt andragogue, Patrice Talon s’est affiché dans ses états ; bénino-optimiste, expert en sécurité publique, historien, théologien, urbaniste, spécialiste de l’éducation et stratège politique. Patrice Talon est conscient que pour concrétiser son PAG, puis révéler le Bénin, il a besoin de l’accompagnement de l’Assemblée Nationale, surtout au niveau du vote des lois pour soutenir les réformes. Pour ce faire, il ne manquera de jeter des fleurs aux députés. « Quand on parle d’équipe, j’ai l’impression qu’elle est composée de 21 (ministres) plus 83 (députés) », témoigne-t-il pour saluer l’accompagnement de son gouvernement par les députés depuis le 06 avril 2016, date de son arrivée au pouvoir. « En définitive, j’ai toujours été votre poulain », déclare-t-il à l’endroit de Me Adrien Houngbédji. La cérémonie de lancement du PAG avait la marque du chef : un mélange savant de charme, de finesse et …d’égocentrisme. « Ça va vous choquer, mais ce que je fais, c’est d’abord pour moi-même. Je pense à moi tout le temps », affirmait Patrice Talon dans Le Monde en mai dernier. Ce trait de sa personnalité, le chef de l’Etat l’a à nouveau ressorti ce vendredi. Après son succès professionnel, Patrice Talon se dit à la recherche d’une certaine gloire publique pour « rentrer dans l’histoire et le cœur des citoyens ».

9000 milliards pour 500 000 emplois

Pour les ministres, c’est le grand oral devant la Nation. Trois actes clés pour exposer le PAG proprement dit. D’abord la présentation du résumé exécutif par le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané. Ensuite, quatre panels au cours desquels les ministres ont exposé leurs programmes d’action sectoriels, sur la base des trois piliers et les sept axes stratégiques de « le Bénin révélé » (voir encadré). Enfin, la synthèse du ministre d’Etat, secrétaire général à la présidence, sur les mécanismes d’exécution, de financement et de suivi de la mise en œuvre du Pag. « Le Pag a été élaboré sur la base du diagnostic institutionnel, économique et social du Bénin », souligne le ministre Abdoulaye Bio Tchané. « Il a pour essence les réformes et des investissements massifs », a-t-il ajouté. D’un coût global de plus de 9 000 milliards, dont plus de 800 déjà mobilisés, il permettra de créer 500 000 emplois et de garantir l’accès de tous à l’eau potable et aux soins de santé de base. Il sera financé à 61% par